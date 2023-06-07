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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ناعمة.. هاجر أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

هاجر احمد
هاجر احمد

شاركت الفنانة هاجر أحمد، أحدث إطلالتها،  عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت هاجر احمد بإطلالة جذابة وأنيقة، وتركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرزجمالها، واللون الأحمر في الشفاه، لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق.

ونشرت الفنانة هاجر أحمد صورة برفقة ابنتها وزوجها  عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل "انستجرام ". 

وعلقت على الصورة قائلة: "اللهم احفظ ابنتي فهي تحت عنايتك ورحمتك وادخل الفرح والسرور على قلبها. یا قطعة منالقلب يا فرحة العمر في يوم مولدك أهديك عمري لعمرك والسعادة الغامرة. اللهم أسعد "غاليتي" سعادة مدى الضهر ياحي يا قيوم. كل عام واميرتي الغالية بخير دائما عيد ميلاد سعيد يا اميره "اللهم بارك عائلتي"

وحازت الصور على اعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : 

ربنا يخليكم لبعض يارب  - ربنا يحميكم يااارب ويخليكم لبعض - ما شاء الله ربنا يخليكم لبعض يارب- ربييحفظكمويسعدكم 

من ناحية أخرى، تنتظر هاجر أحمد عرض فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "أهل الكهف" من بطولة خالد النبوي، غادةعادل، محمود حميدة، أحمد عيد، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، مصطفى فهمي وصبري فواز، عن روايةتوفيق الحكيم بنفس الاسم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

الفنانة هاجر أحمد اللون الاحمر برفقة ابنته خالد النبوى ريم مصطفي صبرى فواز فيلمها الجديد محمد ممدوح محمد فراج محمود حميدة

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