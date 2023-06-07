أقوى تصريح عن سد إثيوبيا.. أحمد موسي يشيد بـ رئيس أنجولا.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، أقوى تصريح صدر من رئيس دولة بشأن سد إثيوبيا.



وقال موسى خلال برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد،: «النهارده صدر أقوى تصريح من رئيس دولة في العالم بخصوص سد إثيوبيا».



وأضاف: رئيس أنجولا قال إن مياه النيل ليست حكرا على أحد، معتبرا التصريح الأقوى من رئيس دولة في أفريقيا.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اليوم جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الأنجولي "چواو لورينسو" بمقر القصر الجمهوري بالعاصمة الأنجولية لواندا، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وذلك في إطار الزيارة الحالية للرئيس إلى جمهورية أنجولا. وقد أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف.



