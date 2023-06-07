مد ساعات عمل قطار العاصمة من مساء غد الخميس حتى صباح الجمعة

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق بتوجيهات من وزارة النقل وبالتنسيق مع شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، عن استعدادات خاصة في قطار العاصمة (LRT) لتقديم أفضل خدمات للعملاء من محبي الموسيقى والفنون، وفي إطار تنشيط المشهد الثقافي بمصر.



وتستقبل العاصمة الإدارية حفلا خاصا للموسيقي مساء يوم الخميس الموافق 8 يونيو، وسيتم مد ساعات التشغيل في قطار العاصمة بشكل متواصل من مساء غد الخميس ٨ يونيو وحتى صباح الجمعة ٩ يونيو بهدف تسهيل رحلة الذهاب والعودة لركابنا من محطة عدلي منصور إلى محطة مدينة الفنون والثقافة و العكس بواقع قطار كل 15 دقيقة على ان يعود العمل للجدول الطبيعي المعلن للخط بالكامل بدءا من الساعة ٦:٠٠ صباح يوم الجمعة ٩ يونيو.

