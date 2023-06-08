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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي النمنم: الإخوان حاولوا الاستيلاء على وثائق مهمة من دار الكتب

وزير الثقافة الأسبق
وزير الثقافة الأسبق الكاتب الصحفي حلمي النمنم

قال وزير الثقافة الأسبق الكاتب الصحفي حلمي النمنم، إن مكتب رئيس مجلس إدارة دار الكتب كان أكبر من مكتب وزير الثقافة 10 مرات، وكان يشهد اجتماعات ليلية لقيادات الإخوان وقت حكم مرسي.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الإخوان كانوا يبحثون في دار الكتب والوثائق القومية المصرية عن وثائق معينة، حتى أن العاملين اضطروا لتغيير أماكن وأسماء بعض الوثائق حتى إذا بحث عنها الإخوان لم يجدوها، وأنقذوها من أيديهم.

 

تقدم به صاحبه لأحد الجامعات الإقليمية

ولفت إلى أنه حين تولى الهيئة العامة للكتاب وقت حكم الإخوان، وجد 43 كتابا في المطابع، لا ينقصها سوى الأغلفة وتطرح في الأسواق، كلها عن جماعة الإخوان، أحد هذه الكتب كان بعنوان "بلاغة رسائل الإمام الشهيد"، وهي بالمناسبة بحث ترقية تقدم به صاحبه لأحد الجامعات الإقليمية قبل 2011 ونجح.

حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق دار الكتب الوثائق القومية المصرية الإخوان

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