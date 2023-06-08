أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مصر وأنجولا تؤكدان أهمية التوصل لاتفاق قانوني لملء سد النهضة وتشغيله

أخبار مصر.. تناولت مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي قضية سد النهضة الإثيوبي وتم تأكيد أهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن ملئه وتشغيله.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السيسي ونظيره الأنجولي يؤكدان أهمية التوصل لاتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الأنجولي چواو لورينسو بمقر القصر الجمهوري بالعاصمة الأنجولية لواندا، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين

فيديو.. تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى أنجولا والتوجه لـ زامبيا

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، زيارته إلى لواندا عاصة أنجولا بزيارة القصر الرئاسي حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف

تسوية النزاعات وقضايا التنمية على قمة أولويات مباحثات السيسي في جولته الإفريقية

تركز الجولة الإفريقية الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق، على العديد من القضايا الهامة تتمثل في سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية

الرئيس السيسي يصدق علي قوانين تسمح لوزير البترول التعاقد مع شركات عالمية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على قانون رقم 5 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول ، وشركة برينكو سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال شمال سيناء للزيت ليمتد.

رئيس الوزراء: الانتهاء من نقل الوزارات بالكامل للعاصمة الإدارية قبل نهاية الشهر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الشركة الوطنية ترفع أسعار قطارات النوم للمصريين والأجانب .. مستند

رفعت الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية، أسعار الرحلات بالنسبة للمصريين والعرب والأجانب، قبل موسم عيد الأضحى 2023.

تنويه هام من الأرصاد.. عدم استقرار الأحوال الجوية يستمر حتى نهاية الخميس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة من عدم اسقرار الأحوال الجوية وفق آخر صور لـ الأقمار الصناعية، التي أشارت إلى غطاء سحابي كثيف من السحب المنخفضة

9 سنوات من الإنجازات..مصر تنتصر على ندرة المياه بمشروعات دخلت موسوعة جينيس

منذ تسع سنوات تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر وكان أمامه الكثير من التحديات لتقف مصر مرة أخرى دولة قوية أمام العالم وكان أهم تلك التحديات هي الموارد المائية والري

موعد زيادة المعاشات الجديدة لـ11 مليون مستحق| استمرار صرف معاش يونيو

موعد زيادة المعاشات الجديدة لـ11 مليون مستحق ،يبحث عنها الكثير من أصحاب المعاشات وأسرهم، هذا بالإضافة إلى موعد صرف المعاشات كل شهر.

في 9 سنوات| إنجازات تحققت على أرض الواقع لحماية الأسر الأولى بالرعاية

حققت وزارة التضامن الاجتماعي إنجازات كبيرة فى ملف حماية الأسر الأولى بالرعاية، خلال الـ 9 سنوات الماضية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث شهدت نقلة كبيرة فى مضمون الحماية الاجتماعية .

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



تعيين إسماعيل صفوت رئيسا لقطاع الأمن بالقابضة لمصر للطيران

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتكليف إسماعيل صفوت للقيام بأعمال رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران.

مطار مرسى مطروح يفتتح الموسم السياحي لرحلات أوروبا بسلوفاكيا.. صور

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي اليوم الاربعاء الموافق ٧ يونيه ٢٠٢٣ رحلة من مطار براتيسلافا بدولة سولوفاكيا علي شركة طيران ايركايرو وعلى متنها عدد ١٧٦ راكب من السائحين.

خلال عام.. تفاصيل موافقة الحكومة على إصدار قانون لجوء الأجانب وتوفيق أوضاعهم

ينشر صدى البلد تفاصيل موافقة الحكومة علي إصدار قانون لجوء الأجانب وتوفيق أوضاعهم في مصر.

الحكومة توافق على بيع المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بسور مجري العيون

وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح وبيع المرحلة الأولى من الوحدات السكنية الكائنة بمنطقة سور مجرى العيون بمحافظة القاهرة.

بسبب حالته الصحية.. البابا تواضروس يغيب عن اجتماعه الأسبوعي

يغيب قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء، التى كانت مقررة فى السابعة مساء بعد انتهاء فترة الخماسين المقدسة، بسبب تعرضه لوعكة صحية الأحد الماضى أثناء صلاة عيد العنصرة.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



9 سنوات من الإنجازات| الزراعة تستحوذ على نصيب الأسد من مشروعات السيسي

يولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، قطاع الزراعة، أهمية كبرى باعتباره ركيزة أساسية من ركائز تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وذلك من خلال إطلاق مشروعات قومية لتنمية القطاع الزراعي، والثروة الحيوانية، وكذلك الثروة السمكية والداجنة.

مد تشغيل قطار العاصمة الإدارية للساعات الأولى من صباح الجمعة| اعرف السبب

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق بتوجيهات من وزارة النقل وبالتنسيق مع شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، عن استعدادات خاصة في قطار العاصمة (LRT) لتقديم أفضل خدمات للعملاء من محبي الموسيقى والفنون، وفي إطار تنشيط المشهد الثقافي بمصر.

النبراوي يخاطب رئيس النيابة الإدارية لإعلان نتيجة عمومية المهندسين

تقدم المهندس طارق النبراوي - نقيب المهندسين، بطلب إلى المستشار عدلي زايد- رئيس هيئة النيابة الإدارية، مطالبا بسرعة تكليف المستشار عضو هيئة النيابة الإدارية، ورئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين بإعلان النتيجة فوراً.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



نقل جورج إسحاق إلى العناية المركزة

تعرض جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، إلى وعكة صحية تم نقله على إثرها إلى العناية المركزة.

مدعوم بالخبراء من البلدين| إنشاء مصنع مصري – روسي لإنتاج الأجهزة الطبية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، وفدًا روسي يترأسه يفجيني دريدز نائب مدير قسم العلاقات الخارجية والدولية بحكومة موسكو

شحاتة يشارك في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين

شارك وزير العمل حسن شحاتة مساء اليوم الأربعاء؛ في الملتقى السنوى التضامني مع عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى،الذي نظمته منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية

وزراء وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء لأسرة وزير الصحة الأسبق أحمد عماد الدين..صور

شهدت جنازة الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان الأسبق، حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء والسياسيين لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل، والمقام بمسجد المشير طنطاوي.

بعد إبلاغهن بالمغادرة.. التضامن تتواصل مع فتيات دار الفتح لحل مشكلتهن

أكد مصدر مسؤل بوزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم التواصل مع فتيات دار الفتح في منطقة المعادي بالقاهرة اللاتي أبلغتهم الدار بالإخلاء ومنحتهم مهلة 3 أشهر كما ذكر الفتيات.