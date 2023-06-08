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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مدرسة خاصة في الأردن تطالب المعلمات بضرورة تنسيق الإنجاب

صدى البلد

أثارت مدرسة خاصة أردنية الكثير من الجدل لمطالبتها للمعلمات بضرورة تنسيق الإنجاب وذلك خلال العطلة الصيفية والتي تبدأ في 27 من شهر يونيو وقد تستمر لمدة 3 أشهر وذلك عبر منشور انتشر بشكل كبير وسط استغراب  رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأنه يتدخل في أدق تفاصيل الحياة الخاصة.


وأثار ذلك المنشور الذي انتشر بشكل كبير عبر السوشيال ميديا استغراب الكثيرين بعتباره أمر شخصي لا يحق التدخل فيه فهو يعد بمثابة تصرف فردي بحق الكثير من المعلمات بالمدارس الخاصة ، ولا يعبر عن سياسة عامة في التعامل مع المعلمات على مستوى مدارس الأردن.

مدرسة خاصة العطلة الصيفية مواقع التواصل الاجتماعي

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