هؤلاء الممنوعون من تناول المشمش نهائيا.. تعرف عليهم

قالت الدكتورة مارينا قسطنطينوفا، أخصائية أمراض الباطنية، أن المشمش مفيد إذا تم تناوله بكميات معتدلة ولكن الإكثار فيه يعرض الجسم لمضاعفات عديدة قد تصل للتسمم



وأضافت مارينا فى لقاء لـ Gazeta.Ru، أن الكمية الصحية المسموح بها من المشمش فى اليوم تتراوح بين 200-300 جرام في اليوم.

وأوضحت أن هناك بعض الأشخاص يتعرضون للمعاناة من أضرار المشمش حتى وإن تناولوه بالكميات الصحية وذلك بسبب المعنانة من بعض الظروف الصحية

وعرضت الطبيبة قائمة بالأشخاص الممنوعون من تناول المشمش نهائيا، هم :

من لديهم رد فعل تحسسي من المشمش

من يعانون من قرحة المعدة

المصابين بـ التهاب المعدة والأمعاء.

من لديهم أمراض الغدد الصماء مثل الغدة الدرقية وداء السكري

من يعانون من أمراض الكلى

من يعانون من أمراض القلب.

النساء خلال فترة الحمل

الأطفال الصغار جدا