وزير الري يتابع أعمال تطهير المصارف العامة ومشروعات الصرف المغطى

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس محمد عبد السميع، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع "البرنامج القومي الثالث للصرف"، وأعمال تطهير المصارف العامة، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وإحلال وتجديد الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضي.

وصرح الدكتور هاني سويلم بأن هيئة الصرف تقوم دورياً بتنفيذ أعمال تطهير للمصارف الزراعية العمومية بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر لـ 4444 مصرفا، وذلك لضمان قدرتها على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية، كما تقوم أجهزة الهيئة بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنوياً، كما يتبع الهيئة 157 محطة لرفع المياه من المصارف الزراعية تتم متابعتها بشكل مستمر لضمان كفاءة التشغيل على مدار الساعة.

وفيما يخص مشروعات الصرف المغطى، صرح الدكتور هاني سويلم بأن استراتيجية هيئة الصرف تهدف لإنشاء شبكات الصرف المغطى فى جميع الأراضى القديمة على حسب الدراسات التى تتم فى هذا الشأن، وإحلال وتجديد شبكات الصرف فى المساحات التى انتهى عمرها الافتراضى، حيث انتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6.00 مليون فدان، بالإضافة لإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى فى المساحات التى انتهى العمر الافتراضى للشبكة بها فى مساحة 2.36 مليون فدان.

وأشار إلى فوائد مشروعات الصرف الزراعى المغطى والمتمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلباً على النبات، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لارتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة.

وقال إن تصميم وتنفيذ شبكات الصرف المغطى عالية الجودة يحقق النجاح لعملية الصرف فى الأراضى الزراعية، وإن استمرار أعمال الصيانة الدورية لهذه الشبكات يمثل أداة رئيسية لتحقيق استمرارية هذه الشبكات في أداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الافتراضى لشبكة الصرف المغطى، حيث تتم متابعة عملية غسيل جميع شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة على الأقل سنوياً، وتطهير وصيانة غرف التفتيش لضمان عمل الشبكة بكامل مكوناتها بكفاءة عالية، كما تتم متابعة شكاوى المزارعين وأعمال الصيانة الدورية بمعرفة الإدارة العامة للتقييم بهيئة الصرف.

وأضاف أن هيئة الصرف يتبعها 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى (أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE ، بهدف المساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن استمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 609 كيلومترات سنوياً من مواسير المجمعات، و2711 كيلومترا سنوياً من مواسير الحقليات، كما تتميز المواسير المنتجة بارتفاع جودتها، حيث تخضع للعديد من اختبارات ضبط الجودة.

وفيما يخص البرنامج القومى الثالث للصرف (2013 – 2026)، فهو يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة، وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 110 آلاف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية، حيث تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 335 ألف فدان.

ويجرى تنفيذ البرنامج على عدة مراحل (المرحلة الأولى والتي تم نهوها في عام 2019، وتم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 94 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام 10 آلاف فدان - المرحلة الثانية بين عامى 2016 – 2023 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 177 ألف فدان (تم نهو 130 ألف فدان منها، وجار التنفيذ والطرح لباقى الزمام)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام 30 ألف فدان (تم نهوها، وجارٍ تنفيذ وطرح باقى أعمال الصرف العام "الأعمال الصناعية") - المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي 2020 - 2026 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 257 ألف فدان (تم نهو 111 ألف فدان منها، وجار التنفيذ والطرح لباقى الزمام)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام 70 ألف فدان (تم نهو 30 ألف فدان منها، وجارٍ تنفيذ وطرح باقى الأعمال الصناعية المدرجة بالمشروع).

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