البرلمان العربي يعقد جلسته العامة بعد غد بالجامعة العربية

يعقد البرلمان العربي جلسته العامة الخامسة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث بعد غد السبت ، برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.



وأفاد بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الخميس بأن الجلسة ستناقش عددًا من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، وخاصة التطورات السياسية والأمنية وعدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي.



كما تناقش الجلسة مشروع تقرير البرلمان العربي السنوي الخامس لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2022 ومشروع خارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال في المنطقة العربية لحلول عام 2026 وكذلك مشروع رؤية البرلمان العربي لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي.



وتناقش الجلسة أيضًا مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة العنف الأسري وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022 وبحث تفعيل إنشاء صندوق اللغة العربية في الدول العربية الأقل نموًا وبحث إمكانية إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي من عدمه.



كما تناقش الجلسة مشروع القانون العربي الاسترشادي بشأن تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم العربي والتحضير لعقد النسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.