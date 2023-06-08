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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يدين الاعتداء على سفارة السعودية في الخرطوم

صدى البلد

 أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الاعتداء الذي تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والملحقيات التابعة لها، وسكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة في العاصمة السودانية الخرطوم. 


وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي -في بيان، اليوم /الخميس/- عن تضامن المملكة الأردنية الهاشمية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإدانتها، واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والتخريب، خاصةً تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها.


وشدد المجالي على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصةً اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.


في سياق آخر، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن استنكاره وإدانته الشديدين لقيام مجموعة مسلحة باقتحام وتخريب سفارة مملكة البحرين ومنزل سفيرها في جمهورية السودان.


وأكد الأمين العام -في بيان وفقا لوكالة الأنباء السعودية- على ضرورة وقف جميع أشكال العنف والتخريب، خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها، باعتباره انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية.


ودعا مجددا طرفي النزاع بسرعة المضي قدماً في تفعيل الهدنة الإنسانية، واحترام الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن حرمة وسلامة مقرات البعثات الدبلوماسية ومنتسبيها، والانخراط الجاد في المباحثات الجارية، للوصول إلى إعلان سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.

 

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