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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو الإسكان يُتابعون أعمال الطرق والمحاور والخدمات المخطط تنفيذها بمدينة سفنكس الجديدة

جولة بمدينة سفنكس
جولة بمدينة سفنكس الجديدة

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة سفنكس الجديدة، يرافقه المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز المدينة، والمهندس طارق زكى، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز والمشروعات، لمتابعة مشروع "محور سفنكس" ومشروع التغذية الكهربائية لإنارة المحور، وذلك فى إطار دفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة.

وتابع مسئولو الإسكان، سير أعمال ربط مشروع محور سفنكس بطريق مصر/إسكندرية الصحراوى ومحورى الضبعة والطريق الإقليمى، كما اطلعوا على المخطط العام للمدينة المتضمن موقع لإقامة مجمع خدمات يشتمل على مجمع شرطى (قسم شرطة - مرور- سجل مدنى - دفاع مدنى - جوازات) ومدرسة النيل ووحدة صحية وسوق تجارية بقطعة أرض بعرض 200 متر على امتداد محور سفنكس.

ووجه المهندس كمال بهجات، الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من باقى الأعمال، مطالباً ببذل مزيدٍ من الجهد، لسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية فى التوقيتات المحددة، مع الالتزام بالمعايير الفنية وجودة الأعمال.

في سياق متصل، اجتمع المهندس أحمد إبراهيم أنور، مع المكتب الاستشارى لأعمال التخطيط بالمدينة للوقوف على آخر المستجدات ودراسة الطريق المقترح للربط بين مدينة الشيخ زايد ومدينة سفنكس الجديدة والعوائد التخطيطية على هذا المحور الجديد والمعوقات التى تواجهه وسرعة حلها، للبدء في الأعمال التخطيطية للمرحلة الأولى العاجلة بالمدينة بمساحة 15000 فدان.

 

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وتابع المهندس أحمد إبراهيم أنور أعمال صب القواعد والأعمدة لغرف المحولات الخاصة بتغذية إنارة محور سفنكس بقيمة إجمالية 59.5 مليون جنيه بمدة تنفيذ 9 أشهر، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية والعمل طبقاً للجدول الزمنى المخطط للمشروع وسرعة تنفيذه.


 

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