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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيتوريا غضبان .. موعد انضمام لاعبي الأهلي لمعسكر منتخب مصر

فيتوريا
فيتوريا

ينضم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى معسكر منتخب مصر يوم ١٢ يونيو الجاري استعدادًا لمواجهة غينيا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وأبدى فيتوريا مدرب منتخب مصر انزعاجه من تحديد مواجهة غينيا يوم ١٤ يونيو الجاري أي بعد خوض الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا بـ ٧٢ ساعة فقط لا غير .

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي يوم ١١ يونيو الجاري بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة تضم  28 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو والذى يتخلله مباراتين أمام غينيا  في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار ، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18 ، واللاعبون هم :
محمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد أبو جبل 
محمد هاني 
هشام صلاح 
أحمد رمضان بيكهام 
ياسر إبراهيم 
علي جبر 
محمد عبد المنعم 
محمود مرعي 
محمد حمدي 
أحمد أبو الفتوح 
مروان عطية 
مهند لاشين 
حمدي فتحي 
غنام محمد 
محمود حماده 
أحمد سيد زيزو 
محمد هلال 
محمد رضا بوبو 
محمد صلاح 
مصطفي فتحي 
حسين الشحات 
عمر مرموش 
محمود حسن تريزيجيه 
محمود كهربا 
أحمد ياسر ريان 
مصطفى محمد

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