بشرى للمصريين | توقعات بخفض أسعار 3 سلع من بينها الزيوت

أيد عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، إعلان وزير التموين تدشين أكبر مشروع قومى لإنشاء مخزن استراتيجي للمنتجات الغذائية.

وقال “الشوربجى” لـ"صدى البلد"، إن الهدف من إنشاء هذه المخازن الاستراتيجية للمنتجات الغذائية تتمثل فى الحفاظ على اكبر كم من السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية ومؤمنة خصوصا بعد الازمة الاقتصادية الطاحنة حيث أن مصر تقوم باستيراد اكبر من السلع والزيوت والقمح واللحوم فوجود هذه المخازن فى جميع المحافظات سوف يتيح سهولة توزيعها على التجار فضلا عن تأمينها تأمين شامل ومنع اهدارها.

خفض اسعار السلع

واكد النائب عامر الشوربجى، أن وجود هذه المخازن سوف يؤدى الى تقليل اسعار الزيوت واللحوم والقمح والسلع الاخرى عن طريق دخول القطاع الخاص المتخصص فى النشاط السلعى والمنتجات الغذائية فى المنافسة خصوصا بعد انشاء هذه المخازن التى تعمل على توفير السلع والمنتجات الغذائية باسعار مناسبة للتجار وتوفر عملية توزيعها وتقلل من الوقت عن طريق وجود مخزن فى كل محافظة يستطيع التاجر الحصول على مايرغب به فى وقت قصير وبجودة عالية مما يدفع القطاع الخاص من خفض الاسعار للدخول فى المنافسة.

تدشين أكبر مشروع استراتيجي للمنتجات الغذائية

يدشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بعد غدا السبت ، أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية ،حيث سيتم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي لأول مرة فى مصر بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

وسيتم إنشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات، بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام حيث إن الهدف من انشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلى والحفاظ على جودة السلع.