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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تقديم الرعاية الطبية لــ 2254 حالة بقوافل جامعة طنطا في قطور والسنطة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

نظمت جامعة طنطا خلال هذا الأسبوع قافلة طبية شاملة إلى قرية سجين الكوم مركز قطور بالتعاون مع محافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة ".

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كما نظمت جامعة طنطا أيضا قافلة شاملة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، إلى قرية بلاى بمركز السنطة بمحافظة الغربية، بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 


شهدت القافلتان توقيع الكشف الطبي لعدد 2254 من خلال 15 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 139 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

تم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية:
153في جراحة المخ والأعصاب و 169 حالة في عيادة طب الأطفال، 274 بجراحة العظام، 225 بعيادة الأمراض الجلدية، و 234 بأمراض الباطنة، و 125 بعيادة جراحة المسالك البولية، و 200 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و75 بعيادة الجراحة العامة، و 88 بعيادة الأمراض الصدرية، و 76 بالنفسية والعصبية، و337 بعيادة طب وجراحة العيون،و65 بعيادة القلب والأوعية، و170 بعيادة التحاليل،و13 بعيادة تنظيم الأسرة، و50 بعيادة صحة المرأة.


كما تم تحويل 139 حالة بواقع 12 جراحة مخ وأعصاب، و10 أطفال، 16 عظام، 13 جلدية، 13 باطنة، 9 مسالك بولية، 17 انف واذن وحنجرة، 12 جراحة عامة، 9 الصدر،8 نفسية وعصبية،16 طب وجراحة العيون. و4 قلب واوعية دموية.

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كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 78 مواطن، وزراعة 200 شجرة مثمرة بالقريتين، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية في الإسعافات الأولية والأمراض المزمنة، إضافةً إلى تنظيم ندوة تثقيفية توعوية للمزارعين حول الزراعة التعاقدية وأهميتها ودورها في المرحلة الحالية، والأسمدة وتوفيرها للمزارعين، وتم الاستماع إلى كافة استفساراتهم والرد عليها.

و تم تنظيم ندوات للتوعية بسرطان الثدي، والوقاية من سرطان الثدي، كما قدمت الدكتورة راندا الديب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ندوات توعوية بعنوان " ابني ابنك صح" " واكتشاف مواهب الطفل وتنميتها لبناء شخصية إيجابية منذ الصغر". 


شارك بالقافلة محمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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التخصص الجراحة العامة الدكتور طارق رحمي الدكتور محمود ذكي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور محمود سليم التخصصات

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