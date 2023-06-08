الوداد المغربي يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة الأهلي بـ إياب نهائي أفريقيا

تلقى فريق الوداد المغربي خبرا سعيدا قبل مواجهة الأهلي، المقرر لها الأحد المقبل، على ملعب محمد الخامس في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذكر موقع “لو 360 سبورت”، أن الجزائري حسين بن عيادة شارك في تدريب الوداد، أمس الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة التي أجبرته عن الغياب أمام الأهلي في مباراة الذهاب.

وأضاف، أن المدافع الجزائري بات جاهزا للمشاركة أمام الأهلي في مباراة الإياب.

نتيجة لقاء الذهاب

وتغلب الأهلي على الوداد البيضاوي المغربي بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب، التي أقيمت الأحد الماضي، على استاد القاهرة الدولي.

ويكفي الأهلي التعادل مع الوداد في لقاء الإياب، لحسم لقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

الوداد حامل النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.