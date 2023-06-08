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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم قنا تحصد 3 مراكز متقدمة جمهورياً في مسابقات توجيه الصحافة

تعليم قنا
تعليم قنا

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، اليوم الخميس، حصول عدد من مدارس المحافظة على ثلاثة مراكز متقدمة جمهورياً في مسابقات توجيه عام الصحافة والاعلام التربوي للعام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

 

وأشار وكيل الوزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى فوز عمار أحمد علي سالم، و أحمد محمود فتحي وعبد الرحمن أحمد عبد العاطي الطلاب بمدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة التقرير الصحفي الإليكترونى، وفوز طلاب مدرسة نقادة الثانوية الزراعية بالمركز الخامس فى مسابقة المجلة الإلكترونية.

 

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وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، كما حقق المعرض الصحفي للتربية الخاصة المركز الخامس على مستوى الجمهورية لتميزه في عرض الاعمال التي تعزز تفاعل ذوي الهمم مع المجتمع المدرسى و استخدام الوسائل التعليمية فى عرض أفكارهم.

 

و قدم السيد، التهنئة لطلاب تعليم قنا والمدارس الفائزة بالمراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية فى جميع الأنشطة التربوية تحت إشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، موجهاً الشكر لتوجيه عام الصحافة والاعلام التربوى.

 

ودعا وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، الموجهين والاخصائيين لبذل مزيد من الجهد والإخلاص والتفانى في العمل، للحفاظ على المستوى المتقدم المتميز لطلبة وطالبات تعليم قنا في كافة الأنشطة والتطلع دائماً لمراكز أفضل ومستوى أعلى.


 

تعليم قنا

IMG-20230608-WA0174
IMG-20230608-WA0174
IMG-20230608-WA0173
IMG-20230608-WA0173
قنا توجيه عام الصحافة ثلاث مراكز متقدمة مدرسة قوص الثانوية مدرسة نقادة الثانوية الزراعية ذوى الهمم الوسائل التعليمية الإعلام التربوي

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