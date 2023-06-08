دعاء المطر والرعد والبرق .. 10 كلمات تقضي حاجتك وتفرج همك

تشهد البلاد اليوم بعض التقلبات الجوية السريعة، من رياح وأتربة وأمطار، وشهدت بعض المناطق سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ويبحث الكثير على محرك البحث العالمي جوجل عن دعاء المطر والرعد.

دعاء المطر والرعد والبرق

(( اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني واكرمني من حيث لا احتسب)).

دعاء سماع الرعد

(سبحان الذى يسبح الرعد بحمده و الملائكة من خيفته .. اللهم لا تهلكنا بغضبك و ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين).

دعاء نزول المطر

اللهم صيباً نافعاً .. اللهم اجعله سقاء غيث وليس سقاء عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين



دعاء الرعد

((سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته)).

“اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ “.