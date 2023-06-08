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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 19 حالة تعد في البحيرة

إزالة أملاك الدولة
إزالة أملاك الدولة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات بكافة مدن ومراكز المحافظة وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجه 21 للحفاظ على الرقعة الزراعية وإسترداد حق الدولة كاملاً وردع المخالفين، مؤكدةً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها.

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شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 أسفرت عن إزالة 19 حالة تعدى بنطاق 5 مراكز باجمالى مساحة بلغت 954 متر مربع عبارة عن:

- 8 حالات تعد بمساحة 806 م2 بكفر الدوار. 

- 4  حالات تعد بمساحة 79 م2 بشبراخيت.

- حالتي تعد بمساحة 30 م2 برشيد.

-  3 حالات تعد بمساحة 27 م2 بكوم حمادة.

- حالتي تعد بمساحة 12 م2 بالمحمودية.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

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