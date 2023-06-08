حلمي النمنم: الإخوان كانوا عاملين لي مشنقة في رابعة

أكد حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن وزارة الثقافة من أهم الوزارات في الدولة المصرية، مضيفا:" اعتصام المثقفين في يونيو 2013 كان يؤكد أن نظام الإخوان انتهى ".

وقال حلمي النمنم في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج " الشاهد " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "،:" كنا نستهدف من اعتصام المثقفين القضاء على حكم الإخوان ونهايئة فترة حكمهم ".

وأضاف حلمي النمنم:" جماعة الإخوان الإرهابية على علم بخطورة وزارة الثقافة وتأثيرها في المجتمع".

وتابع حلمي النمنم:" الإخوان كانوا عاملين لي مشنقة في ميدان رابعة والإخوان كانوا يكرهونني كثيرا ".

واكمل حلمي النمنم :" من أسرار نجاح اعتصام المثقفين في يونيو 2013 هو حرص المثقفين على الدولة المصرية الوطنية ".