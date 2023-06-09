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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدرب العام للطلائع : تبديلات بسيوني صنعت الفارق أمام سموحة

صدى البلد

أكد أحمد صالح المدرب العام لفريق طلائع الجيش أن الفوز على الإسماعيلي بعد التغلب على سموحة بداية رائعة للجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيوني.


وأشار صالح عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن تبديلات بسيوني صنعت الفارق في الشوط الثاني ومنحت الفريق دوافع مميزة وقدرات على الوصول لمرمى الإسماعيلي.


وأوضح أن الجهاز الفني يستهدف البقاء بالدوري رغم صعوبة المهمة مؤكداً أن بسيوني عمل على رفع الحالة المعنوية للاعبي الفريق للوصول لأفضل حالاتهم الفنية والذهنية.


وقال ياسر علي، المدرب العام للطلائع، إن مهمة فريقه مازالت صعبة في صراع البقاء بالدوري مؤكداً أن الفريق لا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز في باقي مبارياته لضمان البقاء.

الاسماعيلي أحمد صالح المدرب العام الريمونتادا عبد الحميد بسيوني طلائع الجيش

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