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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السفير المصري بالمغرب: حضور الخطيب علامة فارقة.. وهذه آلية حضور الجماهير للنهائي

صدى البلد

أكد ياسر عثمان السفير المصري في المغرب أن حضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع بعثة الفريق الأحمر علامة فارقة لأنه رمز رياضي على أعلى مستوى.


وقال عثمان عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن بعثة الأهلي وصلت إلى الدار البيضاء واستقبلها واطمأن على كافة إجراءات التأمين ووصول البعثة إلى فندق الإقامة.


وأضاف:" تم التنسيق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي فيما يخص ملاعب التدريب كما أن هناك ترتيبات شاملة بالنسبة للتأمين الذي سيكون على أعلى مستوى".


وتابع:" حضور الجماهير يتم عن طريق حجز التذاكر عبر إحدى المنصات الإلكترونية ويتم تسليم بعثة الأهلي تذاكر ودعوات المشجعين أو الاتفاق على آلية معينة مثل الحضور بجواز السفر".


وأشار إلى أن المغرب تستضيف عدة محافل بها الكرة المصرية مثل منتخبنا الأولمبي الذي يخوض كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً وأيضاً منتخبنا الأول الذي يلعب ضد غينيا.

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