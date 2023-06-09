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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير مصر بالمغرب يكشف عدد التذاكر المتاحة للأهلي.. ويؤكد: راهننا على الجالية المصرية

الاهلي والوداد
الاهلي والوداد

أكد السفير ياسر عثمان ، سفير مصر في المغرب، وصول بعثة النادي الأهلي إلى المغرب منذ قليل لمواجهة الوداد في العاشرة من مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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عبد الحفيظ وعدلي في استقبال بعثة الأهلي بالمغرب

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إن بعثة النادي الأهلي وصلت منذ ساعة والاستقبال بالمطار ممتاز من الجانب المغربي، مشيرًا إلى أن البعثة وصلت أيضًا لفندق الإقامة.

وأشار إلى أنه كان في استقبال النادي الأهلي من الجانب المغربي، أمين عام اتحاد الكرة المغربي ومندوب النادي الوداد، ومندوب المطار المغربي، مضيفًا أن العلاقات الرياضية قوية جدًا بين مصر والمغرب.


وواصل:"نعول كثيرًا على الجالية المصرية في مؤازرة النادي بالمدرجات، والرهان كبير عليهم "، مشيرًا إلى أن تم طرح 1500 تذكرة لجماهير النادي الأهلي، ونتمنى ملئ مدرجات النادي الأهلي ".

 

وأشار السفير ياسر عثمان ، سفير مصر في المغرب، إلى ان النادي الأهلي سيتمرن غدًا الجمعة، بجانب تمرين آخر السبت على ملعب محمد الخامس.

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