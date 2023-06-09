جهاد جريشة : الأثيوبي باملاك تيسيما حكم نزيه ومشهود له بالكفاءة

قال الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، إن حكم مباراة الأهلي والوداد المغربي الإثيوبي باملاك تيسيما حكم نزيه ومعروف بنزاهته وحكم مشهود له بالكفاءة.

وتابع جهاد جريشة خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أنه قام بالتحكيم للنادي الأهلي 9 مباريات فاز الأهلي في 3 وهزم في 4 وتعادل في 2 أما أخبار اعتزاله التحكيم بعد مباراة نهائي إفريقيا هذه الأخبار غير صحيحة وهذا الحكم مستمر ويتمنى الذهاب لكأس العالم 2026 وفكرة اعتزال هي مجرد إشاعات.

تقنية الـ var

وأضاف أن وجود الـ var سوف يمنع حدوث أي أخطاء لكن نحن بشر والأخطاء واردة في عالم كرة القدم.