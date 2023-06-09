عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جهاد جريشة : الأثيوبي باملاك تيسيما حكم نزيه ومشهود له بالكفاءة

الحكم باملاك تيسيما
الحكم باملاك تيسيما

قال الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، إن حكم مباراة الأهلي والوداد المغربي الإثيوبي باملاك تيسيما حكم نزيه ومعروف بنزاهته وحكم مشهود له بالكفاءة.

 وتابع جهاد جريشة خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أنه قام بالتحكيم للنادي الأهلي 9 مباريات فاز الأهلي في 3 وهزم في 4 وتعادل في 2 أما أخبار اعتزاله التحكيم بعد مباراة نهائي إفريقيا هذه الأخبار غير صحيحة وهذا الحكم مستمر ويتمنى الذهاب لكأس العالم 2026 وفكرة اعتزال هي مجرد إشاعات.

 

تقنية الـ var

وأضاف أن وجود الـ var سوف يمنع حدوث أي أخطاء لكن نحن بشر والأخطاء واردة في عالم كرة القدم.

جهاد جريشة الأهلى تقنية الـ var كأس العالم 2026 باملاك تيسيما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. كاف يكافئ حكم مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

مفاجأة.. بئر السيدة عائشة يكشف عن كنز أثري جديد لمصر| صور

الزمالك اليوم.. صدمة بغرامة كهربا واستعادة طارق حامد وغموض موقف عمرو السيسي

العرافة الكفيفة بابا فانجا تتنبأ بـ كارثة تحل على العالم هذا العام.. تفاصيل

تحرك عاجل من الحكومة بعد واقعة سمكة قرش الغردقة .. ماذا فعلت؟

بـ 26 جنيها.. مفاجأة بشأن سعر الدولار العادل وسقوط الأخضر قريبا

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي لضم نجم سانت إيتيان

تحرك عاجل ضد بايدن.. مطالب في الكونجرس بعزل الرئيس الأمريكي وسجنه

ترشيحاتنا

رئيس أسوان يوجه رسالة لاتحاد الكرة .. ويكشف تفاصيل إصابة إيفونا

شوبير يعلن مطالب أوسوريو بشأن صفقات الزمالك وموقف الراحلين

تركيا .. أردوغان يعزل محافظ البنك المركزي ويعين أول امرأة في منصبه .. من هي؟

من أي شيء تحمي سورة الكهف يوم الجمعة.. وما أفضل وقت لقراءتها؟

أمير المصري: ملقتش شريكة حياتي لغاية دلوقتي

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي لضم نجم سانت إيتيان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 يونيو .. 9 سنوات على تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر

رئيس مركز البحوث سابقا يكشف أسباب استمرار الامطار لشهر يونيو

جمال شعبان يحذر: هذه العوامل تجعلك أكثر عرضة للأصابة بأمراض القلب

ياسمين عز تنصح السيدات بوصفة مهمة للمتزوجين اليوم

فيديو

أكلة سمك وجمبري في الإسكندرية بـ 6 آلاف جنيه تستدعي تحركا عاجلا وبيانًا رسميًا.. ماذا تحتوي؟ «فيديوجراف»

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

تعود لمصر قريبا.. حلا شيحة تعتذر لنقيب الممثلين | هل نشاهدها على المسرح قريبا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ