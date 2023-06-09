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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سليمان: الشناوي لن يتأثر بفترة غيابه عن الأهلي .. وقلق من وجود باملاك تيسيما

صدى البلد

أكد طارق سليمان مدرب حراس الأهلي السابق والمقاولون العرب حاليًا، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر لديه خبرات طويلة ورغم غيابه عن الفريق في الـ3 أسابيع الماضية، لكنه جاهز للمشاركة في المباريات من قبل لقاء الذهاب أمام الوداد المغربي في القاهرة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الأهم أن محمد الشناوي جاهز طبيًا، وعلى المستوى الفني فهو حارس كبير لأنه لاعب دولي وخاض كل المباريات الكبرى مع النادي الأهلي".

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وأضاف: "بالطبع، فريق الوداد يعتمد على الكرات العرضية والركلات الحرة والركلات الركنية، ولابد أن يكون تمركز الشناوي جيد، لأن أي كرة قد تلمس أي لاعب وتغير اتجاهها، وخروج الشناوي في ألعاب الهواء سيكون جيد لإخراجها بقبضة يديه".

وواصل: "هناك التحامات كثيرة متوقعة من جانب لاعبي الوداد داخل منطقة الجزاء، ولذلك عليه إبعاد الكرات العرضية بعيدا عن مناطق الخطر، ولابد أن يكون هناك متابعة من جانب خط الدفاع، ولست قلق من مستوى الشناوي فهو حارس كبير وصاحب خبرات".

وأكمل: "مصطفى شوبير قدم مستوى جيد في لقاء الذهاب، لكن اختيار الشناوي لمواجهة الإياب قرار جيد خصوصا وأنه يمتلك خبرات كبيرة وقائد كبير، والحارس يكون له دور مع زملائه في توجيه لاعبيه، كما أنه يتمركز بشكل جيد ويتحرك مع كل كرة على حسب اتجاهها".

وزاد: "شريف اكرامي في 2012 أخطأ في لقاء الذهاب امام الترجي، واجتمعت معه بعد اللقاء مباشرة، وأكدت له أن الفريق سيتوج باللقب من تونس، وسيكون نجم المباراة، ومدرب الحراس لا يجب أن يظهر متوترًا، وبالتأكيد هناك أحاديث ستجمع المدرب مع الشناوي لتجهيزه لمواجهة الوداد".

وأتم: "المباراة صعبة جدا، وواثق في قدرات لاعبي الأهلي، وهو الفريق الافضل فنيا، ولكن أنا قلق من باملاك تيسيما، وقاد مباراة 2017 وتغاضى عن ركلة جزاء واضحة بنسبة 100%، وجاساما أدار لقاء الإياب وقام بتحجيم لاعبي الأهلي بعدما قام باشهار أكثر من بطاقة صفراء، واحتسب وقت بدل ضائع لم يكمله للنهاية".

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