الزمالك يسعى لضم حارس جديد .. و5 عروض لضم عمرو السيسي

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك يسعى للتعاقد مع أحمد ميهوب حارس غزل المحلة، في ظل اقتراب محمد عواد من الرحيل عن الفريق بعد ختام الموسم الجاري.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: الزمالك دخل في مفاوضات لضم ميهوب حارس المحلة بعدما قدم مستوى جيد هذا الموسم".

وأضاف: "الزمالك يسعى لانهاء أزمة غرامة سبورتنج لشبونة وتوجد محاولات لتقسيط الغرامة، لكن النادي البرتغالي يرفض الحلول الودية".

وأشار إلى أن إدارة الزمالك لازالت متمسكة بإنهاء الأمر وديا ويدرسوا سفر وفد من النادي إلى البرتغال لحل الأمر وديا.

وأكد شبانة، أن هناك عروض محلية للتعاقد مع عمرو السيسي من خمس أندية محلية، وهي سموحة والاتحاد السكندري وفاركو وطلائع الجيش والبنك الأهلي

وكان عمرو السيسي خرج من حسابات الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في الفترة الماضية، واستقر مسؤولو الزمالك على رحيله بنهاية الموسم الجاري.