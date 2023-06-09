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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك : مواجهة الأهلي والوداد ستذهب لركلات الترجيح

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر كان من الممكن أن يؤازر فريق الأهلي قبل السفر للمغرب، وكانت ستكون بادرة جيدة من جانبه.

وقال عيد عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "كولر قد يبدأ المباراة بنفس استراتيجية لقاء الرجاء في المغرب، لكن هناك فارق أن الوداد لديه خبرات وخاض عدة نهائيات في السنوات الأخيرة، ولكن الأهلي دخل ملعب الرجاء بعد نصف ساعة، لكن النتيجة كانت تقدم الأهلي بهدفين في القاهرة بالاضافة لاضاعة ركلة الجزاء".

وأضاف: "هناك أمور طبيعية في الكرة، منها لاعبين تكون بعيدين عن الفورمة في المباراة، لا يوجد فروق فنية بين لاعبي الأهلي وأي تغييرات في التشكيلة لن تؤثر على الأداء".

وأكمل: "ادارة الوداد تحاول تحفيز اللاعبين بالمكافآت المالية، كذلك زيارة فوزي لقجع ووليد الركراكي للوداد، وهم نجحوا بشكل كبير في الفترة الأخيرة، والوداد سنويا يقوم بتغيير العديد من اللاعبين ويوافق على احترافهم خارجيا".

وأتم: "أتوقع فوز الوداد 2-1، واللجوء لركلات الترجيح".

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