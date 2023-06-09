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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

Tiger Shark.. صفات سمكة قرش النمر بعد ظهورها في البحر الأحمر

صدى البلد

هاجمت سمكة قرش من نوع (النمر -Tiger Shark) أحد السائحين بمدينة الغردقة، حتى مزقته والتهمته، وأصدرت وزارة البيئة بيانًا أكدت فيه وقوع هجوم سمكة قرش من نوع النمر على أحد رواد الشاطئ، ما أدى إلى مصرعه، وتبين فيما بعد أن السائح روسي الجنسية.

صدى البلد يرصد أبرز المعلومات عن سمكة قرش النمر التي قضت على حياة السائح الروسي.

قرش النمر من أسماك القرش الأكثر خطورة في العالم، ويعتبر من الحيوانات المفترسة العدوانية جدا مع الحواس القوية جدا، وله رغبة عالية في الحصول على الدم، وهو نوع عالمي منتشر في كثير من أنحاء العالم، ويمكن العثور على قرش النمر في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية، ويسكن خليج المكسيك، والمناطق بالقرب من أمريكا الشمالية وجزء من أمريكا الجنوبية، وكما يمكن العثور على قرش النمر في البحر الكاريبي، وإفريقيا، وجمهورية الصين الشعبية، وهونج كونج، والهند، وأستراليا، ونيوزيلندا.

كما يعتبر قرش النمر من أنواع أسماك القرش المهاجرة في أشهر الشتاء الباردة، الذي يتوجه نحو خط الاستواء، ويمكن العثور على قرش النمر في كثير من الأحيان بالقرب من الشعاب المرجانية، والموانئ، والقنوات، ما يخلق خطرا كبيرا على الناس، ومع ذلك، عادة ما يسبح قرش النمر على عمق 350 مترا.

من أكبر أنواع أسماك القرش المفترسة في العالم

قرش النمر من أكبر أنواع أسماك القرش المفترسة في العالم، ورأس قرش النمر وتدية الشكل التي تساعد القرش في الانعطاف بسرعة في جميع الاتجاهات، وله زعنفة صدرية طويلة تمكن القرش من المناورة الجيدة في الماء، ومن خلال الزعنفة الظهرية يستطيع قرش النمر أن يجعل حركات الجسم خفيفة من أجل العوم، وأيضا يمكن أن تساعده في الاندفاع المفاجئ بقوة، كما أن الزعنفة الظهرية تعمل كمحور التي تمكن قرش النمر من الدوران 360 درجة.

أسنان قرش النمر لديها بنية تسمح بفصل اللحم والعظام وأيضا أصداف السلاحف، وكما هو الحال في أسماك القرش الأخرى، يتم استبدال أسنان قرش النمر بأخرى جديدة، وألوان قرش النمر تسمح له بالتمويه في المياه المظلمة على وجه الخصوص، ويتراوح لون جلد قرش النمر من اللون الأزرق إلى اللون الأخضر الفاتح، مع منطقة البطن التي تميل إلى الأصفر الفاتح أو الأبيض، ونتيجة لذلك عندما يكون قرش النمر تحت فريسته يكاد لا يكون مرئيا في المياه المظلمة، وعندما يسبح القرش فوق فريسته فإن ضوء الشمس يقل عن طريق ألوان البطن الفاتحة، تتزايد حواس قرش النمر بشكل كبير لديه، فهناك طبقة عاكسة من شبكية العين، وتسمى تابيتوم لوسيدوم، التي تمكن العين من التقاط فوتونات الضوء بشكل أفضل، الذي بدورها تسمح لقرش النمر برؤية أفضل في ظروف قاسية.

هناك تجاويف صغيرة على مقدمة الفم لدى قرش النمر التي تسمح للقرش بالكشف عن نبضات كهربائية ضعيفة التي تنتج من قبل الأسماك الأخرى، وهي ميزة كبيرة في مطاردة الفريسة، وعلاوة على ذلك، فهناك ما يسمى بالخط الجانبي على جانب قرش النمر، وهو عضو حسي، الذي يسمح لسمك القرش بالكشف عن الاهتزازات في الماء، ويمكن العثور على الفريسة الخفية والصيد في الظلام، وطول سمكة قرش النمر يتجاوز 5 أمتار ومتوسط وزنها من 385 إلى 909 كيلوجرامات.

جدير بالذكر أن فريق العمل المختص بوزارة البيئة، وبالتعاون مع جهات الاختصاص الأخرى نجحوا في السيطرة علي السمكة المتسببة في حادث الغردقة، وتم نقلها للمعمل لفحصها واستيفاء جميع المعلومات المطلوبة لتحديد الأسباب المحتملة لوقوع الهجوم على السائح.

سمكة قرش النمر Tiger Shark الغردقة أحد السائحين

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