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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لخامس مرة|صلاح يقضي إجازته في جزيرة بيوض بالغردقة..فما سر انجذابه؟

محمد صلاح في منطقة
محمد صلاح في منطقة البيوض بالغردقة لخامس مرة

عرضت فضائية العربية فيديو عن قضاء نجم لبفربول محمد صلاح، إجازة في جزيرة بيوض بالغردقة لخامس مرة.

 

وأشار التقرير، إلى أن صلاح يحافظ على عادته  بزيارة منطقة شعاب بيوض.

 

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صلاح يقضي إجازته بجزيرة بيوض بالغردقة لخامس مرة

سر انجذاب صلاح لمنطقة بيوض بالغردقة

تقع جزيرة بيوض في الجونة على مساحة ٥ كم وتتميز المياه في منطقة بيوض بالأنخفاض كما أن حركتها هادئة وتضم شعابا فريدة وتساعد صخورها في تهدئة سرعة الأمواج.

اليخوت الخاصة 

تشتهر " بيوض" بظهور الكائنات البحرية النادرة مثل الدلافين والسلاحف البحرية، كما تتميز الجزيرة  بالهدوء ومناظرها الطبيعية الخلابة، لأنه لا يصل إليها سوي اليخوت الخاصة.

نجم لبفربول محمد صلاح جزيرة بيوض الغردقة خامس مرة الجونة تهدئة سرعة الأمواج الدلافين السلاحف البحرية اليخوت الخاصة منطقة شعاب بيوض

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