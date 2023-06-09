لخامس مرة|صلاح يقضي إجازته في جزيرة بيوض بالغردقة..فما سر انجذابه؟

عرضت فضائية العربية فيديو عن قضاء نجم لبفربول محمد صلاح، إجازة في جزيرة بيوض بالغردقة لخامس مرة.

وأشار التقرير، إلى أن صلاح يحافظ على عادته بزيارة منطقة شعاب بيوض.

صلاح يقضي إجازته بجزيرة بيوض بالغردقة لخامس مرة

سر انجذاب صلاح لمنطقة بيوض بالغردقة

تقع جزيرة بيوض في الجونة على مساحة ٥ كم وتتميز المياه في منطقة بيوض بالأنخفاض كما أن حركتها هادئة وتضم شعابا فريدة وتساعد صخورها في تهدئة سرعة الأمواج.

اليخوت الخاصة

تشتهر " بيوض" بظهور الكائنات البحرية النادرة مثل الدلافين والسلاحف البحرية، كما تتميز الجزيرة بالهدوء ومناظرها الطبيعية الخلابة، لأنه لا يصل إليها سوي اليخوت الخاصة.