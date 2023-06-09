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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لجان البرلمان العربي تختتم اجتماعاتها استعدادا لجلسته العامة غدا بالقاهرة

جلسات لجان البرلمان
جلسات لجان البرلمان العربي

يعقد البرلمان العربي جلسته العامة الخامسة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

 وكانت اللجان الأربع الدائمة التابعة له "لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب قد اختتمت اجتماعاتها اليوم بالقاهرة حيث ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي. 

وفيما يتعلق بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، فقد شهد بدء اجتماع اللجنة انتخاب معالي النائب محمد البكوري لرئاسة أعمال اللجنة، كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الأوضاع الاقتصادية للوطن العربي، وتطرقت لمشروع قانون عربي استرشادي بشأن تعزيز الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم العربي، والتحضير لعقد النسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي العربي بين الدول العربية. 

وفي ضوء حرص البرلمان العربي على التفاعل مع القضايا في العالم العربي من خلال التشريعات البناءة، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مشروع تقرير البرلمان العربي السنوي الخامس لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2022م، ومشروع خارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال في المنطقة العربية خاصة أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2026م، وكذلك مشروع رؤية البرلمان العربي لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الإنسانية على حقوق الإنسان في العالم العربي. كما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022م، وبحث إنشاء صندوق اللغة العربية في الدول الأٌقل نمواً، فضلاً عن بحث إمكانية إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي، واعتمدت اللجنة مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري في العالم العربي. 

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار التحضير لجلسة البرلمان العربي العامة الخامسة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر انعقادها غدا السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

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