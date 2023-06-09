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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يخيفهم الاستقرار.. بكرى: أعداء الوطن يزداد قلقهم مع قرب انتخابات الرئاسة

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الجميع يدرك دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في التصدي لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف الإعلامى مصطفى بكرى خلال برنامج “حقائق واسرار" المذاع عبر قناة “صدى البلد” إنه مقرر عقد الانتخابات الرئاسية المصرية، قبل نهاية العام الحالي.

الانتخابات الرئاسية

وأكد بكرى قائلا:" كلما قرب موعد الانتخابات الرئاسية زاد قلق  أعداء الوطن في حالة لأنهم لا يريدون أن يروا مصر مستقرة".

وأشار الإعلامى مصطفى بكرى إلى أن  انتخابات الرئاسة ستكون بإشراف قضائي كامل، وأن الدولة لديها قضاء نزيه ومواقفه يخلدها التاريخ، على عكس ما يردده المتآمرون.

الإخوان الإرهابية الإعلامي مصطفى بكري الانتخابات الرئاسية أعداء الوطن الانتخابات جماعة الإخوان

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