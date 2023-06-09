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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوطن مستهدف | مصطفى بكرى يوجه رسالة مهمة لشعب مصر

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن عشرات الآلاف من الشهداء والأبرار ضحوا بحياتهم من أجل الحفاظ على الدولة المصرية. 

وطالب مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، المواطنين بعدم نسيان ما حدث واستهداف القضاء على مؤسسات الدولة ونشر الفوضى.

الكونجرس الأمريكي

وأكد بكرى ، أنّ هناك خطة وافق عليها الكونجرس الأمريكي في الثمانينيات لإسقاط العرب، وبدا ذلك واضحا في الدول العربية ممثلة في ثورات الربيع العربي.


وشدد  بكري قائلا:" دعكم من الكذابين والآفاقين والوطن مستهدف من الخارج ولا يراد لها الاستقرار الداخلي".

الإعلامي مصطفى بكري الاستقرار الداخلي الاستقرار الدول العربية الربيع العربي الدولة المصرية

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