الوطن مستهدف | مصطفى بكرى يوجه رسالة مهمة لشعب مصر

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن عشرات الآلاف من الشهداء والأبرار ضحوا بحياتهم من أجل الحفاظ على الدولة المصرية.

وطالب مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، المواطنين بعدم نسيان ما حدث واستهداف القضاء على مؤسسات الدولة ونشر الفوضى.

الكونجرس الأمريكي

وأكد بكرى ، أنّ هناك خطة وافق عليها الكونجرس الأمريكي في الثمانينيات لإسقاط العرب، وبدا ذلك واضحا في الدول العربية ممثلة في ثورات الربيع العربي.



وشدد بكري قائلا:" دعكم من الكذابين والآفاقين والوطن مستهدف من الخارج ولا يراد لها الاستقرار الداخلي".