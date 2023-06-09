جولة حفلات كاظم الساهر في 5 دول| اعرفها

يحيي الفنان كاظم الساهر مجموعة من الحفلات في مدن مختلفة، حيث من المقرر أن يتواجد في بيروت، عمان، دبي، الدار البيضاء، إسطنبول.



يستعد المطرب كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي في عمان يوم 13 من شهر يوليو القادم، وذلك بعد حفله المنتظر بدبي مع حسين الجسمي يوم 1 من شهر يوليو، وقبل حفل تركيا المفترض إقامته فى شهر أغسطس القادم.



الحفل يقام داخل أرض المعارض بطريق المطار، وبدأ كاظم الساهر الترويج لحفل عمان عن طريق صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وذلك بطرح البوستر الدعائي له مع الإعلان عن بدء طرح التذاكر الخاصة به مع نهاية الشهر الجاري.



آخر حفلات كاظم الساهر

وكانت آخر حفلات كاظم الساهر الغنائية بجدة يوم 27 من شهر إبريل الماضي والتي حضرها عدد كبير من جمهوره السعودي والعربي.

وقدم كاظم الساهر خلال هذا الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التي تفاعل معها الجمهور.

أحدث أخبار كاظم الساهر

وأوضح كاظم الساهر، خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، أنه انتهى من تسجيل ما يقترب من 16 أغنية جديدة، ولكنه سيطرح فقط 8 أو 9 قصائد، قائلًا: “أنا سجلت وخلصت حوالي 16 عملا ووقعت العقد مع الشركة المنتجة للألبوم، ولسه هختار منهم القصائد التي ستتواجد بالألبوم”.

كما أكد كاظم الساهر أنه لن يشارك في فيلم “جلجامش” بدور تمثيلي، ولكنه سيشارك بالأغاني المتواجدة بالفيلم، معلقًا: “أنا أمثل جلجامش؟ صعبة بصراحة”