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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل ظهور ريم مصطفى في فيلم مستر إكس مع أحمد فهمى

ريم مصطفى
ريم مصطفى

تظهر الفنانة ريم مصطفى كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى والمقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل بجميع دور العرض، وتجسد ريم دور زوجة عمرو يوسف ويعانيان العديد من المشاكل الزوجية والتى تجعلهم يلجآن لأحمد فهمى.

 

وتأتى مشاركة ريم مصطفى كضيفة شرف مع أحمد فهمى فى فيلم "مستر إكس" بعدما ظهر فهمى معها كضيف شرف فى مسلسلها "طير بينا يا قلبى" الذى خاضت به ريم أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما، كما قدم الثنائي سوياً بطولة مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى. 

الانتهاء من تصوير مسلسل اللعبة 4

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فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

 

وتعتمد أحداث فيلم مستر إكس على ظهور عدد كبير من صيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عيد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق.

أحمد عبد الوهاب احمد فهمي الفنانة ريم مصطفى أماني التونسي المشاكل الزوجية

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