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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتي إضافة قوية.. أحمد فهمي يتغزل في هنا الزاهد بسبب مستر إكس

أحمد فهمي وهنا الزاهد
أحمد فهمي وهنا الزاهد

وجه الفنان أحمد فهمي، رسالة إلى زوجته الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

وكتب أحمد فهمي عبر خاصية الإستوري: “أنا اللي مبسوط جدا إني اشتغلت معاكي يا حبيبتي وإن شاء الله نكسر الدنيا زي كل الحاجات اللي اشتغلناها سوا وانتي دايما إضافة قوية وكبيرة لأي عمل”.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم مستر إكسالبرومو الرسمي استعدادا لعرضه مع احتفالات عيد الأضحي القادم، وبطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس.

وظهر فى البرومو ظهور عدد كبير من الشخصيات الفنية والرياضية كضيف شرف وعلى رأسهم عمرو يوسف وريم مصطفى وأحمد فهيم وأكرم حسني  بالإضافة إلى بيج رامي وإبراهيم فايق.

كما يقدم أحمد سعد أغنية جديدة ضمن أحداث الفيلم تحت عنوان إختياراتي مدمرة حياتي ويظهر في الفيلم بشخصيته الحقيقة كمطرب.

وتدور قصة الفيلم حول قيام أحمد فهمي بطل العمل بحل أزمات بعض الرجال الذين يعانون من مشاكل أسرية ويريدون الطلاق، وذلك من خلال شركة يعمل بها مع هنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور.

الفنان احمد فهمى احمد فهمي الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد فيلم مستر إكس

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