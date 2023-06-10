إصدار جديد ينضم لمبادرة الإحلال .. ميكروباص "فوتون C2" بهذا السعر

كشفت الصفحة الرسمية لـ "المبادرة الرئاسية الخاصة باحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي" عبر موقع FACEBOOK، عن توافر طراز جديد وهو ميكروباص "فوتون C2"، والذي يقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات، شامل التجهيز بالغاز الطبيعي.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات ميكروباص "فوتون C2" داخل مبادرة الاحلال

يعتمد ميكروباص "فوتون C2" على محرك سعة 2.2 لتر، يتمكن من انتاج قوة إجمالية بلغت 102 حصانا، بالاضافة إلى 193 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما يعتمد في قدرات الحركة على ناقل سرعات يدوي "مانيوال" مكون من 5 نقلات.

ميكروباص "فوتون C2"

ويبلغ متوسط استهلاك ميكروباص "فوتون C2" من الوقود نحو 12 لتر عندما يخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، ويمكن اضافة عدد 2 اسطوانة عند الطلب باجمالي 30 متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ميكروباص "فوتون C2"

يحتوي ميكروباص "فوتون C2" على مرايات جانبية يدوية باللون الاسود، مع صادم امامي وخلفي بنفس لون الطلاء الخارجي، مع اضاءة للتوقف خلفية، ومقابض ابواب باللون الاسود، و إطارات مقاس 195 R 15، وعجلة قيادة باور ستيرنج، ومكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي يشمل راديو ومدخل AUX و USB.

ميكروباص "فوتون C2"

الابعاد الخارجية للسيارة ميكروباص "فوتون C2"

قاعدة العجلات 2.570 مم.

الطول الكلي 4.840 مم.

العرض الكلي 1.695 مم.

الارتفاع الكلي 1.980 مم.

الخلوص الارضي 160 مم.

سعر ميكروباص "فوتون C2" داخل مبادرة الاحلال

يقدم ميكروباص "فوتون C2" بقيمة سعرية قدرها 599,880 جنيه شاملة التجهيز بالغاز الطبيعي.