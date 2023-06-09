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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المفتى يوضح حكم مشروعية التوسل بالنبي وآل البيت.. فيديو

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم التوسل بالنبي وآل البيت، وتساهل البعض في تبديع الناس.

وأوضح شوقى علام خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، قائلا: لقد أجمع علماء الأمة من المذاهب الـ4 على أنه يجوز ويستحب التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم للرفيق الأعلى.

 مشروعية التوسل بالنبي

وعلق مفتي الجمهورية: اتفق العلماء مشروعية التوسل بالنبي قطعًا ولا حرمة فيه، وما ندين الله به أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحبٌّ، وأحد صيغ الدعاء إلى الله عزَّ وجلَّ المندوب إليها، ولا عبرة بمن شذَّ عن إجماع العلماء.

وشدد المفتي أن القول في التوسُّل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأولياء الله الصالحين؛ فإن جمهور العلماء على أنه مشروعٌ ولا حرمة فيه.

آل بيت رسول الله الإعلامي حمدي رزق الدكتور شوقي علام التوسل بالنبي بيت رسول الله برنامج نظرة

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