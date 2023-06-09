نقيب المهندسين: كنت مستهدفا في الهجوم على النقابة.. ولن أتنازل عن البلاغات..فيديو

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن الجمعية العمومية طُرحت يوم 30 مايو الماضي وحضرها 50 ألف مهندس، كأكبر عدد حضور في النقابة على مر تاريخها، وتم وضع الثقة له بنسبة كبيرة جدا، وهو ما أدى إلى صدمة البعض منها جهات حزبية.

وأضاف "النبراوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم اقتحام النقابة من مجموعة من "البلطجية" ليضربوا ويكسروا النقابة، ويبحثون عن شخصيات معينة، في مهزلة لم تحدث في تاريخ النقابات المهنية.

وتابع نقيب المهندسين، أنه كان من المستهدفين في حادث اليوم، وقام بتقديم بلاغ للنائب العام، وكان هناك أزمة كبيرة بسبب هذا الحادث.

واستكمل، أنه لن يتنازل عن البلاغات التي قدمها، إذ أن ما حدث أفعال شنعاء، ووصفها وزير الري خلال تواجده في النقابة بأنه عمل مؤسف، وسيستمر في البلاغات حتى يتم الوصول للمسؤولين عن هذا الحادث المؤسف.

وأشار إلى أن استقالة أعضاء نقابة المهندسين من المجلس، موضحًا أن القرار جاء لإفساح الطريق لاختيار زملاء آخرون ليشغلوا مناصب هيئة المكتب.

