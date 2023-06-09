تغمدها الله برحمته.. ضياء رشوان يعزي رئيس الوزراء في والدته

تقدم الإعلامي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بخالص التعازي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وفاة والدته، قائلا: “جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولي ستُقام غدا عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس”.

وأضاف ضياء رشوان، خلال برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "إي تي سي": “كل التعازي للدكتور مصطفى مدبولي وكل الأسرة الكريمة، والدعاء بالرحمة للفقيدة، ونسأل الله- تعالى- أن يتغمدها برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان”.

وتابع ضياء رشوان، “منذ قليل توفي الأستاذ جورج إسحاق”، معقبا: “الصديق العزيز الغالي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.. والمناضل المصري من أجل هذا الشعب لعقود طويلة من الزمن.. وهو رجل التعليم والعلم.. والمنسق الأول لحركة حكاية عام 2004.. والتي كانت تضم عددا كبيرا جدا من ممثلي الشعب المصري”.