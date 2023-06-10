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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمل وإيمان بطولة جديدة في سجل عظيمات مصر.. فيديو

الدكتورة أمل وابنتها
الدكتورة أمل وابنتها ايمان

‏قالت الدكتورة أمل مختار الحاصلة على الدكتوراه في مجال التسويق أنها قررت تكمله تعليمها بمساعدة ابنتها ايمان وقامت بالتقديم في كلية التجارة جامعة طنطا وابنتها إيمان قدمت في كلية العلوم في نفس الجامعة.

 

‏وقالت ايمان ابنة الدكتورة أمل خلال لقائهم في برنامج "مصر تستطيع"، تقديم الإعلامي "أحمد فايق"، المذاع عبر فضائية "dmc"، ان والدتها كانت تذاكر أكثر منها وأن الناس لم يصدقوا انها والدتها لان شكلها كان صغير.


‏وأضافت الدكتورة أمل أنها كانت تريد تكمله تعليمها لكن الفرصة لم تسمح لها، ولكن بعدما انجبت أولادها الخمسة وإيمان ابنتها دخلت الجامعة قررت أن تكمل تعليمها.

 

ونوهت ايمان ان بعدما علمت ان والدتها قررت تكملة تعليمها شجعتها بشكل كبير لأن والدتها أمل كانت تريد تكملة تعليمها منذ زواجها وكل الناس شجعتها وكانوا سعداء بها.

 

دكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف

 

‏وحصلت أمل على بكارليوس التجارة وحضرت الماجستير وناقشت الدكتوراه وحصلت عليها في إدارة الأعمال بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

رة أمل مختار إيمان مصر تستطيع جامعة طنطا أحمد فايق

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