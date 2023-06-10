تترقب دخول جينيس.. ماعز تثير حيرة رواد السوشيال بسبب أذنيها

من وقت لآخر تظهر بعض الحيوانات المميزة وذلك عن غيرها سواء بلسان طويل أو بعينين ألوانهما قد تكون غير متشابهة تماما لتثير الكثير من الأعجاب والجدل .

الماعز صاحبة أطول أذن

أثارت تلك المرة مجموعة صور وفيديو لماعز صغيرة وُلد الشهر الماضي وأطلق عليه اسم "سيمبي" الكثير من الجدل بعد انتشار صورها على نطاق واسع بسبب طول أذنيها وتسأل البعض هل هي ماعز أم حيوان أخر، لأنه من غير المعتاد أن يكون للماعز آذان طويلة

قد ظهرت تلك الماعز في باكستان وتتميز عن غيرها بأذنين يبلغ طولهما 21 بوصة أي حوالي 54 سنتمتراً، قد تمتد آذانها في المتوسط إلى بوصة واحدة وذلك أسفل جوهها

موسوعة جينيس

وفقا لتقرير قامت بنشره صحيفة الديلي ميل، قام مربي تلك الماعز ويدعى محمد حسن ناريجو بالتقاط مجموعة من الصور لتلك الماعز الصغير في منزله في باكستان وذلك بعد أن أشعلت الأمل لديه في القيام بتحطيم رقم قياسي عالمي في موسوعة جينيس إذ يدعي أنه قد كسر رقماً قياسياً قد لا يكون موجوداً في الأساس.



وقال إنه اتصل بالفعل بموسوعة جينيس لمعرفة ما إذا كان بامكانه إدخال إليها، الماعز للموسوعة وذلك لأنه لاتوجد فئة ذات أذنَين أطول في الوقت الراهن على الموقع الإلكتروني .

أضاف عبر التقرير التي نشرته صحيفة الديلي ميل أنه بعد أياما من ولادة تلك الماعز، بدأ يظهر في بعض وسائل الإعلام وفاز بمسابقة بأحدى المسابقات الجمالية.

قال مربي تلك الماعز أنه يقوم للحفاظ على آذن تلك الماعز بحمل حزام أو حقيبة خاصة للحفاظ على أذنيه وذلك حتى تتمكن الماعز من الجري واللعب بسهولة وذلك دون حدوث تشابك لأذنيها

أما عن فائدة الأذن الطويلة بوجه عام للماعز هي الحفاظ على برودة جسمها أثناء تواجدها فى الطقس الحار فقد تصل الحرارة بكراتشي ، حوالي 32 درجة مئوية.