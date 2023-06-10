روشتة أوائل الثانوية العامة للطلبة قبل الامتحانات.. فيديو

‏قالت الطالبة مريم من أوائل الثانوية العامة إن مفيش حد بيقدر يذاكر24 ساعة لازم يكون في ترفيه وأيضا الطلبة اللي بتقول لازم نشيل الموبايل طول فترة الدراسة ده شيء مش صح.



‏وتابعت مريم خلال لقائهم في برنامج "مصر تستطيع"، تقديم الإعلامي "أحمد فايق"، المذاع عبر فضائية "dmc"، قائلة: "عادي أن الواحد يكلم أصحابه ويعمل الحاجات اللي بيحبها لكل وقت المذاكرة يبعد عن أي شيء ويركز ولما يخلص مذاكرة يعمل العايزه".

مادة الجولوجيا



‏وقالت الطالبة أميرة من أوائل الثانوية العامة ‏أنها حصلت على الدرجة النهائية في مادة جيولوجيا ‏والذي ساعدها في ذلك أنها كانت تحل الكثير من الأسئلة والامتحانات، قائلة: "يجب على الطلبة التركيز في الأسئلة التي تربط الأبواب ببعضها ‏وأيضا ممكن ‏الطلبة يشاهدوا فيديوهات حقيقية لطبقات الأرض أو الصخور وهكذا هذا الامر يساعد أيضا في مادة ‏الجيولوجيا".