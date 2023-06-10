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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إهداء من تركي آل شيخ.. مي فاروق تختتم حفلها في السعودية بـ يا حبيبتي يا مصر

مي فاروق
مي فاروق

أختتمت الفنانة مي فاروق حفلها “ ليالي الفنون الخالدة ” بالممكلة العربية السعودية ، والذى أقيم خلال الساعات الاخيرة من مساءاً أمس ، امتد حتي الساعات الاولي من صباح اليوم ، بأغنية يا حبيبتي يا مصر ، للفنانة الراحلة شادية . 

وقالت مي فاروق ان الاغنية أهداء من المستشار تركي ال شيخ  ومن شخصها ، وسعيدة بغنائها وسط الجمهور السعودي .

هئية الترفيه تفاجىء مي فاروق قبل نهاية حفلها ليالي الفنون الخالدة

بكاء مي فاروق على مسرح حفل "ليالي الفنون الخالدة".. تعرف على السبب

فاجئت هئية الترفية بالمملكة العربية السعودية الفنانة المصرية مي فاروق ، بقرار قبل إنتهائها من أخر اغانيها بحفل “ ليالي الفنون الخالدة ” .

حيث أعلنت هئية الترفية بالمملكة العربية السعودية عن نيتها فى التعاقد مع مي فاروق لإحياء عدد من الحفلات هناك ، ومن المقرر ان تشمل الجولة 5 مدن سعودية . 

وأحيت الفنانة مي فاروق حفلاً غنائياً ضخماً المملكة العربية السعودية، وسط جمهور جماهيري ضخم، وحمل اسم “ ليالي الفنون الخالدة ” . 

 

 

وقدمت مي فاروق عدد كبير من الاغاني لنجوم لزمن الجميل مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة ومحمد عبد الوهاب ، وسط تفاعل ضخم من قبل الجمهور ، الذى ظل يردد طيلة الحفل" عظمة على عظمة يا ست " ، على غرار الكلمة الشهيرة التى كانت تردد من قبل الجمهور فى حفلات السيدة أم كلثوم . 

بكاء مي فاروق :

دخلت الفنانة مي فاروق فى نوبة بكاء اثناء احيائها حفل “ليالي الفنون الخالدة ” بالمملكة العربية السعودية، بسبب والدها. 

حيث قامت مى فاروق بغناء مقطع من أحدي أغاني السيدة الراحلة أم كلثوم، واهدتها الى روح والدها، الذى كان يحب تلك الأغنية. 

وبعد انتهاء المقطع لم تسطيع مي فاروق ان تسيطر على دموعها ، لتجد من الجمهور الذى تعالت هتافاته داعين للراحل بالرحمة.

مفاجأة تركي ال شيخ لمي فاروق :

حرص المستشار تركي ال شيخ علي إهداء الفنانة المصرية مي فاروق باقة من الورد على المسرح ، بحسب ما اعلن مقدم حفل ليالي الفنون الخالدة ، نيابه عنه . 

تكريم مي فاروق في صدى البلد

وقبل سفر مي فاروق إلى السعودية، تم تكريمها فى ندوة بصدى البلد عن أغنيتها الجديدة “أفتكرلك إيه"، والتي حققت نجاحا كبيرا، وصدى جماهيريا ملحوظا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الندوة، تحدثت مي فاروق عن تألقها خلال الفترة الماضية في عدد من الحفلات، ولعل أبرزها حفل روائع الموجي الذي شاركت فيه بصحبة عدد كبير من الفنانين بالمملكة العربية السعودية، واستطاعت أن تتصدر بعد انتهائه بلحظات مؤشرات البحث. 

 

 

مي فاروق الراحلة شادية المملكة العربية السعودية الممكلة العربية السعودية الفنانة مى فاروق عبد الحليم حافظ

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