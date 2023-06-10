صحف الكويت|حقيقة تدهور صحة أردوغان.. مساعدات جديدة لأوكرانيا ..الصين تحذر أمريكا من التدخل في شئون كوبا

الرئاسة التركية تنفي تدهور صحّة أردوغان

بلينكن يزور الصين قريبًا

الصين تحذر أمريكا من التدخل في شؤون كوبا

أمريكا تعلن مساعدات بملياري دولار للدفاع الجوي الأوكراني

إيطاليا تنقذ سفينة تركية من هجوم قراصنة قرب نابولي

الجيش السوداني والدعم السريع يوافقان على هدنة جديدة

أمريكا: نراقب أنشطة طرفي النزاع في السودان بالأقمار الصناعية

السيسي: الإرهاب محصلة الجهل..والتنمية أحد محاور مواجهته

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والعربي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وركزت صحيفة "الأنباء" على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموزمبيقي فيليبي نيوسي، بأن مصر يمكنها تقديم الدعم اللازم والتدريب لمكافحة جرائم الخطف والموضوعات الخاصة بالإرهاب، لافتا إلى أن مصر لها تجربة في محاربة الإرهاب من سبعينيات القرن الماضي الذي كان محصلة جهل نتج عنه شكل من أشكال التطرف.

وأبرز الرئيس السيسي أن مصر لم تحارب الإرهاب أمنيا فقط، لكنها أيضا حرصت على البناء والتنمية والتعمير حتى يكون أحد عوامل محاربة الإرهاب، مشيرًا إلى أن مصر يمكنها المشاركة في تحسين وتصويب الخطاب الديني عن طريق مؤسسة الأزهر إما بتدريب الأئمة أو إرسال علماء من الأزهر لموزمبيق.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أعلنا الموافقة على هدنة جديدة اقترحتها الوساطة السعودية الأمريكية في محادثات جدة. وقالت القوات المسلحة في بيان عبر الناطق الرسمي، اليوم الجمعة: "توافق القوات المسلحة على مقترح هدنة 24 ساعة تبدأ، اعتبارًا من يوم السبت في تمام الساعة السادسة صباحًا".

ونقلت "الراي" عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها إن واشنطن تراقب أنشطة طرفي النزاع في السودان (الجيش وقوات الدعم السريع) عبر صور الأقمار الصناعية وتحليل البيانات، مشيرة إلى توثيق "انتهاكات جسيمة من الجانبين".

وأعلنت الوزارة، في بيان، أنه "سيتم اليوم نشر بعض نتائج المراقبة للهدنة في السودان عبر منصة مرصد الصراع في السودان".



دوليًا، قالت "الراي" إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، أعلن استقالته من البرلمان، وذلك على خلفية التحقيق البرلماني حول فضيحة "بارتي جيت"، أي المناسبات التي استضافها مقر "داونينج ستريت" في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بوباء كوفيد-19.

وأشارت "الوطن" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيزور إلى الصين، الشهر الحالي، من أجل إجراء محادثات دبلوماسية، وذلك بعد أن ألغى زيارة كانت مقررة في وقت سابق من العام الحالي، بسبب تحليق منطاد تجسس صيني مشتبه به فوق أراضي الولايات المتحدة.

وذكرت "القبس" أن مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لإدارة الرئاسة التركية نفى المزاعم المتداولة بشأن تدهور الحالة الصحية للرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدا عدم صحة المعلومات المتداولة. وكان الصحفي جان أتاكلي غرّد على تويتر اليوم قائلا: "إن الأطباء قرروا إجراء عملية جراحية جديدة للرئيس أردوغان في أسرع وقت ممكن، وأنه بعد العملية سيُقرر إذا كان سيواصل مهامه؟".

وقالت "الأنباء" إن الصين حذرت الولايات المتحدة، الجمعة، من "التدخل في شؤون كوبا الداخلية"، ردا على تقارير أفادت بأن بكين تخطط لإنشاء قاعدة تجسس في كوبا، قبالة السواحل الأمريكية. ووصفت هافانا التقارير المبنية على تصريحات أدلى بها مسؤولون أميركيون، لم تُكشف هوياتهم لصحيفة "وول ستريت جورنال"، بأنّها "كاذبة ولا أساس لها"، بينما اعتبر البيت الأبيض أنها غير دقيقة.

وأشارت "الجريدة" إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أعلنت، حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار، وقالت إنها ستتضمن قدرات حيوية في الدفاع الجوي وذخائر. وأضافت الوزارة، في بيان، أن الحزمة تتضمن منظومات للدفاع الجوي من طراز هوك، وصواريخ وقذائف مدفعية عياري 105 و203 مليمترات، ونظم بوما المسيرة، وذخائر لنظام صاروخي موجه بالليزر، ودعما للتدريب والصيانة.

وأفادت "الوطن" بأن قراصنة يرجح أن يكونوا مهاجرين، حاولوا خطف سفينة تركية قبالة سواحل نابولي، مما استدعى تدخل القوات الخاصة الإيطالية. وقال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو للصحافة: "هناك عملية جارية على متن سفينة صعد إليها قراصنة. استخدموا أسلحة مثل الخناجر" لتهديد طاقمها. وهاجمت القوات الخاصة المجوقلة في البحرية الإيطالية السفينة واعتقلت بعض المهاجمين، لكن عمليات التفتيش على متنها تتواصل للعثور على شركاء لهم.