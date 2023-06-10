تأكيد الرئيس السيسي على التوافق مع موزمبيق في مختلف القضايا يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تطوير العلاقات مع موزمبيق في مختلف المجالات، اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم /السبت/.

وتحت عنوان (توافق بين مصر وموزمبيق في الرؤى تجاه القضايا المختلفة قاريًا وإقليميًا ودوليًا).. ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن الرئيس السيسي أكد - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموزمبيقي فيليبي نيوسي، في العاصمة "مابوتو" - أهمية تطوير العلاقات بين مصر وموزمبيق في مختلف المجالات.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي قال إن مصر تتطلع لأن تساهم زيارته إلى موزمبيق في فتح آفاق التعاون بين البلدين بما يحقق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الثنائية.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أكد أيضا أن هناك توافق رؤى تجاه القضايا المختلفة على المستوى القاري والمستوى الإقليمي والدولي أيضا، فيما يخص تطورات الموقف في ليبيا والسودان وأهمية العمل على إيجاد تهدئة وإيقاف إطلاق النار.



وفي (الجمهورية) وتحت عنوان (مصر ترحب بجهود لجنة "6+6" المشتركة.. والإعداد للانتخابات الليبية).. ذكرت الصحيفة أن جمهورية مصر العربية رحبت في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، بجهود لجنة (6+6) المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين؛ بهدف إعداد القوانين الخاصة بالانتخابات الليبية.. مثمنة استضافة المملكة المغربية الشقيقة لهذه الجولة من أعمال اللجنة.

وأضافت الصحيفة أن مصر تشجع مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على مواصلة الاضطلاع بالدور المنوط بهما وفقا لصلاحياتهما في اتفاق "الصخيرات"، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت تحقيقا لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

وأشارت إلى أن مصر دعت في البيان جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم هذه الجهود اتساقا مع مبدأ الملكية الليبية للحل، وباعتبار ولايتها مستمدة من المؤسسات الشرعية الليبية، تحقيقا للهدف المنشود وعودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة وتحقيق طموحات شعبها.



وفي سياق آخر.. وتحت عنوان (اليوم.. انطلاق أول أفواج حجاج القرعة).. ذكرت (الجمهورية) أن وزارة الداخلية أعلنت، أمس، عن إجراءات مكثفة للتسهيل والتيسير على حجاج بيت الله الحرام مع مغادرة أول فوج من حجاج القرعة إلى الأراضي المقدسة.

وأضافت الصحيفة أن الوزارة أشارت إلى أنه تم اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية لحجاج القرعة لهذا العام 1444 هـ، وتزامنًا مع بدء الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية اعتبارًا من اليوم السبت لنقل حجاج بيت الله الحرام "بعثة القرعة".

وأوضحت أن الوزارة تناشد ضيوف الرحمن التعاون مع مسئولي بعثة حج القرعة والالتزام بالضوابط التي أعلنتها البعثة والمعمول بها في الأراضي المقدسة، والتي تصب جميعها في مصلحة الحجيج وتضمن سلامتهم وراحتهم خلال تأدية مناسك الحج.



وتحت عنوان (القوات الجوية تعلن موعد انطلاق "معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024").. ذكرت صحيفة (الأهرام) أن القوات الجوية أعلنت - خلال مؤتمر صحفي عالمي - انطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء (Egypt Air Show 2024)، المقرر انعقاده في مايو 2024 بمطار العلمين الدولي.

وأضافت الصحيفة أن قائد القوات الجوية الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، قال إن مصر تتطلع لاستقبال أهم الرواد في مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية والجوية وتكنولوجيا الفضاء والطيران على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المعرض يهدف إلى فتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في جميع المجالات وكل ما يتعلق بصناعة الطائرات العسكرية والتجارية والخاصة ومعداتها، بالإضافة إلى تكنولوجيا الفضاء.

وأشارت إلى أن وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، أوضح أن المعرض فرصة جيدة لمد جسور التعاون ومتابعة أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة في العديد من المجالات.. متمنيا أن تعبر النسخة الأولى من المعرض عن جودة وأصالة مصر وشعبها العريق وقواتها المسلحة الباسلة.