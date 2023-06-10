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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: غارات جوية على مناطق ارتكاز للقوات الروسية

غارات جوية على مناطق
غارات جوية على مناطق ارتكاز للقوات الروسية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم، السبت، أن القوات الجوية نفذت 19 غارة جوية على مناطق ارتكاز للقوات الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء “يوكرين فورم” الأوكرانية عن الهيئة قولها: "وجهت القوات الجوية أيضا ضربتين استهدفتا أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الروسية، وكذا استهدفت قوات المدفعية والصاروخية 4 مراكز قيادة و6 مواقع ارتكاز لأفراد القوات الروسية ومعدات عسكرية وأسلحة و3 مستودعات ذخيرة و5 وحدات مدفعية".

وأوضحت الهيئة أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، نفذت القوات الروسية 8 ضربات بالصواريخ وشنت 74 غارة جوية وأطلقت 62 قذيفة باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، على مناطق ارتكاز القوات الأوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان.

وتواصل روسيا تركيز جهودها الرئيسية على مناطق لوهانسك ودونيتسك للسيطرة عليها بالكامل، بحسب هيئة الأركان الأوكرانية.

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