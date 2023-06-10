القابضة للمياه تطلق جائزة التميز الداخلي فى مجالى خدمة العملاء والخط الساخن

بادرت الشركة القابضة بإطلاق جائزة التميز لعام 2023 بالتعاون والشراكة مع إدارة جائزة التميز الحكومي التابعة لوزارة التخطيط فى مجالي خدمة العملاء والخطوط الساخنة بشركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حرص الشركة على تعميم ثقافة التميز فى مجالات خدمة العملاء ومنظومة الشكاوى، وكذا الارتقاء المؤسسي بالأداء وخلق كوادر قيادية متميزة وذلك تحقيقاً للاهداف الاستراتيجية للشركة القابضة، ورؤية الدولة المصرية 2030، مشيرا إلى أن اطلاق جائزة التميز الداخلي نواة لبناء كوادر وخلق فرص حقيقية للمشاركة في جوائز التميز اقليمياً ودولياً.

وأوضح الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة لضمان الارتقاء بمستويات الأداء خاصة فى مجالات الخطوط الأمامية للشركة في التعامل مع المواطنين، باعتبارها واجهة الشركة وحلقة التواصل مع المواطنين وتلبية متطلباتهم.