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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اتفرج ببلاش.. 5 قنوات مفتوحة لنقل مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

مانشستر سيتي وإنتر
مانشستر سيتي وإنتر ميلان

نهائي دوري أبطال أوروبا.. يتساءل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن كيفية متابعة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، بعد أن تخطى فريق ريال مدريد البطل التاريخي للتشامبيونزليج ( 5-1 ) في مجموع المباراتين.

بينما تأهل فريق إنتر ميلان إلى النهائي بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على غريمه التقليدي فريق ميلان، بنتيجة (3- صفر) بمجموع المباراتين.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان، مساء اليوم السبت، على على ملعب «أتاتورك الأولمبي» في إسطنبول بدولة تركيا.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022/ 2023، مساء اليوم السبت 10 يونيو 2023، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، وأيضا بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن يتم بث مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا حصريا عبر شبكة قنوات beIN Sports فقط وستنقل عبر شاشتها بصفتها الناقل الحصري للبطولة.

وخصصت الشبكة القطرية قناة "beIN Sports HD 1 Premium" وكذلك قناة "beIN Sports HD 2 Premium" لتنقل من خلالهما نهائي دوري الأبطال 2023.

تردد قناة بي إن سبورتس بريمم على نايل سات

التردد: 11013
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قنوات مفتوحة لنقل مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

وبجانب قنوات beIN Sports هناك قنوات أخري مفتوحة ناقلة لنهائي فريقي مانشستر سيتي وإنتر ميلان، في دوري أبطال أوروبا 2023 عبر أقمار أخرى.

ومن ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا:

IR Came 3 TV

M. Liga de Campeones

CBC sport HD

M+ Liga de Campeones Bar

RMC Sport

يذكر أن كتيبة المدرب بيب جوارديولا نجحت في تحقيق الثنائية المحلية، وتسعى نحو الثلاثية الأولى في تاريخها، والثانية إجمالًا في تاريخ الأندية الإنجليزية بعد مانشستر يونايتد 1999.

أما كتيبة المدرب سيموني إنزاجي فقد ضمنت الوجود الأوروبي بالموسم المقبل، وحققت كأس إيطاليا، وتحلم باللقب الرابع في تاريخها لذات الأذنين.

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