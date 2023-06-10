بعد تصريحات بوتين.. إعلان جديد لـ زيلينسكي بشأن بدء الهجوم المضاد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجوم المضاد لكييف جاري تنفيذه، لكن لن يكشف في أي مراحله الآن.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال زيلينسكي وهو يهز كتفيه ويرفع حواجبه في مؤتمر صحفي عندما طلب منه الرد بشأن بدء الهجوم المضاد، إن العمليات الهجومية والدفاعية المضادة تجري في أوكرانيا، لكنه قال للصحفيين إنه لن يحدد المرحلة التي وصلوا إليها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أمس الجمعة، أن الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ، لافتًا إلى أن الأمر يتضح من خلال استخدام كييف للاحتياطات الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بما إذا كان الهجوم المضاد قد تعثر أم لا، قال بوتين: "يمكننا القول إن جميع محاولات الهجوم المضاد التي تم القيام بها حتى الآن قد باءت بالفشل. لكن القدرة الهجومية لقوات نظام كييف لا تزال قائمة".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية "لم تنجز المهام الموكلة إليها في أي من مناطق القتال، وهذا أمر بديهي تمامًا"، موضحًا أنه في الأيام الأخيرة تعرضت القوات الأوكرانية لخسائر كبيرة تتجاوز الرقم التقليدي.

وأوضح بوتين: "من المعروف خلال العمليات الهجومية، تكون الخسائر حوالي ثلاثة إلى واحد. هذا أمر تقليدي. لكن في هذه الحالة، تتجاوز الأرقام بشكل كبير هذه المؤشرات التقليدية. لن أقوم بإعادة سرد الأرقام الآن، لكنها مثيرة للإعجاب".

وأكد أن القيادة العسكرية الروسية تقوم بتقييم الموقف من خلال الهجوم المضاد لأوكرانيا وستنطلق من الحقائق في ساحة المعركة، مشيدًا في الوقت ذاته بالقوات الروسية والتنظيم الصحيح والقيادة، فضلاً عن الكفاءة العالية للأسلحة المحلية.