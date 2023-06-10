صاحبه آثم .. أحمد كريمة: التسول محرم مجرم .. فيديو

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الله سبحانه وتعالى جعل الكرامة لبني آدم من المسلمين وغير المسلمين.

وقال أحمد كريمة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الإسلام وكل الشرائع تحث على بذل المجهود لنيل الأموال بعرق الجبين".

وأضاف أحمد كريمة :" تنازل الإنسان عن كرامته وعزته ورفض العمل الشريف والاتجاه للتسول للحصول على المال فهذا محرم مجرم ".

وأضاف أحمد كريمة :" التسول محرم مجرم ومن يتسول آثم"، مضيفا:" علينا التحري فيمن يتلقى الصدقات ".

وتابع أحمد كريمة :" على الناس ألا ينخدعوا بألاعيب المتسولين، ولا يجب أن نعطي أموالا لمن يتسول في الشوارع والطرقات وإشارات المرور ".