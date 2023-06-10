بالأسماء.. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالإسكندرية

أعلنت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، برئاسة الشيخ خميس محمد، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بنسبة نجاح بلغت 71%.

وكشفت المنطقة عن أوائل الشهادة الاعدادية على النحو التالي خديجة محمد عبداللطيف الأول، ومحمد ربيع قطب الشحات الثاني، سعاد أحمد طلعت حسنين الثالث، وأروى محمد مصطفى خليفة الرابع، وسلمى أحمد عبدالله عبدالمقصود الخامس، وفاطمة الزهراء الباز الخامس مكرر، وخالد عمرو خالد السابع، شروق محمد امين الثامن، وعبيدة عادل ابراهيم التاسع، وإسراء محمود السيد التاسع مكرر.

واحتلت زينب أحمد عبدالمنعم المركز الأول مكفوفين، وعمر ياسر علي الثاني وإيمان المحمدي الثالث.